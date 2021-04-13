Мошенники снова звонят с фейковыми требованиями от имени Мамедова, - Офис генпрокурора

На этот раз звонки носят характер угроз или бизнес-предложений.

От имени заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова возобновились звонки с фейковыми требованиями. В Офисе генерального прокурора говорят, что на этот раз звонки носят характер угроз или бизнес-предложений, и связывают звонки с подачей в Международный уголовный суд аналитической информации по фактам убийства и ранения украинских военных армией РФ .

"Звонки поступают или на личные номера должностных лиц или на приемные руководителей органов прокуратуры, ректоров вузов, народных депутатов и депутатов Киевского городского совета. Сегодня был день налоговиков и таможенников", - написала пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина в Facebook.

По ее словам, злоумышленники искусственно создали аудиозапись с имитацией голоса Мамедова.

Последний раз такое было в декабре. Тогда же зарегистрировали уголовное производство и установили, что эти звонки поступали из оккупированного города Довжанск (до декоммунизации - Свердловск) Луганской области, а мошенниками оказались так называемые "служащие управления исполнения наказаний МВД " Свердловской исправительной колонии оккупационной администрации РФ . Все это происходит под руководством "МГБ" ЛНР", подконтрольного спецслужбам РФ .

"В декабре дискредитационная кампания совпала с решением Международного уголовного суда о завершении предварительного расследования ситуации в Украине в контексте вооруженного конфликта с перспективой открытия полноценного производства", - добавила Непряхина.

На этот раз кампания совпадает с подачей в МКС аналитической информации по фактам убийства и ранения украинских военнослужащих во время Иловайской трагедии и при обороне Донецкого аэропорта, а также обострением ситуации в зоне ООС и во временно оккупированном Крыму.

Непряхина добавила, что из-за сверхвысокой активности и многочисленные попытки "взломать" страницу Гюндуза Мамедова в Твиттере - @MamedovGyunduz, где также была размещена информация об Иловайске и ДАП, а также интервью Укринформу с подробностями, аккаунт временно заблокирован.

«Не выполняйте незаконные и сомнительные приказы. О фактах фейковых звонков сообщайте следствию!" - призвала спикер ОГП.