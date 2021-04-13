Принц Гарри впервые прокомментировал смерть своего дедушки. Внук Елизаветы II и принца Филиппа прилетел на похороны родственника, несмотря на все карантинные ограничения.

«Для Меган, Арчи и меня (а также твоей будущей правнучки) вы всегда будете занимать особенное место в наших сердцах», - отметил герцог Сассекский о своем дедушке.

В понедельник, 12 апреля, герцог Сассекский поделился личным заявление после смерти герцога Эдинбургского, отметив, что его дедушка был человеком службы, чести и имел прекрасное чувство юмора.

«Он всегда был в центре любой компании благодаря своему обаянию, а также потому, что никто никогда не знал, что он скажет дальше. Его будут помнить как самого долго правящего супруга монарха, награжденного военнослужащего, принца и герцога. Но для меня он был дедушкой: мастером барбекю, легендой юмора и дерзким до конца. Он был скалой для Ее Величества королевы с беспримерной преданностью, рядом с ней на протяжении 73 лет брака, и хотя я могу продолжать, я знаю, что прямо сейчас он бы сказал всем нам с пивом в руке: «Покончи с этим!» Дедушка, спасибо за твою службу, преданность бабушке и то, что ты всегда был со мной. Нам тебя будет очень не хватать, но мы всегда будем помнить – нация и весь мир», - отметил принц Гарри в заявлении, завершив свою речь девизом Королевской морской пехоты: «Per Mare, Per Terram», что переводится как «По морю, по суше».

Принц Филипп умер мирно в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. До этого он лежал в больнице, где лечился от инфекции, и перенес операцию на сердце.

Заявление герцога Сассекского прозвучало сразу после выступления его старшего брата. В Инстаграм принц Уильям показал ранее неопубликованную фотографию своего старшего сына принца Джорджа с прадедушкой, которую сделала лично Кейт Миддлтон в Анмер-Холле. Герцог Кембриджский оставил трогательные слова в память о герцоге Эдинбургском.