В отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ

Относительно фигурантов санкционного списка, решение о которых было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, ранее был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как Службой безопасности Украины, так и другими правоохранительными органами.

Об этом говорится в комментарии СБУ для LB.ua .

"О деталях дел мы сообщим сразу, как только это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", - отмечают в спецслужбе.

Отдельно указывается, что Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решений СНБО, в том числе о введении санкций против так называемой «десятки контрабандистов».

"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - добавляют в СБУ .

Напомним, СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

После заседания СНБО 2 апреля Гостаможня отстранила более 100 сотрудников в разных регионах.