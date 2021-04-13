Волк об инициативе ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"
По словам Вовка, шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций.
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева", потому что поддался на манипуляции отдельных "активистов", агентов иностранного влияния.
Об этом глава ОАСК написал на своей странице в фейсбуке.
"Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - отметил судья.
По словам Вовка, шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций.
"Поэтому к этой новости я отношусь спокойно", - отметил глава ОАСК.
"В конце концов, система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется согласно регламентным процедурам", - добавил он.
Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
Ликвидацию ОАСК в рамках процедуры переформатирования местных судов Высший совет правосудия поддержал еще в 2017 году. Вместо Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда города Киева должны были образовать новый Окружной административный суд Киевской области и Киева.
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда являются подозреваемыми в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.