РоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с Украиной

Шойгу заявил, что это ответ на учения НАТО Defender Europe.

РоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с Украиной
Фото: mil.ru

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу объяснил скопление войск на границах с Украиной неожиданными учениями в связи с "угрожающей деятельностью" НАТО.

"Весной этого года объединенные силы НАТО начали самые масштабные за последние 30 лет военные учения Defender Europe-2021. Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к роSSийским границам. Основные силы концентрируются в причерноморском и балтийском регионах. Всего рядом с нашей территорией концентрируется до 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе авиации", - говорится в заявлении Шойгу.

Он сказал, что переброска войск стала ответом РоSSии на такие действия.

"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные границы РФ [и в оккупированный Крым] в районы выполнения учебно-боевых задач... Сейчас эти объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - заявил Шойгу.

Напомним, что, по данным Офиса президента Украины, РоSSия сосредоточила больше 40 тысяч военных у восточных границ Украины и столько же - в Крыму.

Масштабные мероприятия по перемещению роSSийских войск начались в середине марта и, по оценке разведки Украины, должны быть завершены до конца апреля.

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