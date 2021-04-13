Тимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалы

Политик недовольна сегодняшними решениями Верховной Рады.

Тимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалы
Фото: Lb.ua

«Слуги народа» продемонстрировали, что власть и монобольшинство вполне устраивает все, что касается тарифов. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«В первой половине дня, когда разбазаривали сельскохозяйственную землю, «слуги народа» голосовали против того, чтобы хоть как-то защитить ее, им надо, чтобы она была распродана надежно, без каких-либо условий со стороны государства. А вторая половина дня - это надругательство над ожиданиями людей по снижению тарифов. Все - пустая пиарщина, дилетантизм и абсолютное отсутствие каких-либо решений для людей», - возмутилась Тимошенко.

По ее убеждению, цифры в платежках отражают реальное отношение власти к гражданам. При наличии политической воли снизить тарифы можно быстро и ощутимо.

«Простые решения существуют. Наш законопроект №4680, который даже не поставили в повестку дня, возвращает людям систему, которая существовала 23 года независимости Украины, когда газ отечественной добычи отдавался украинцам и бюджетной сфере. Это было разрушено в 2014 году, а сейчас эта коррупция только углубляется», - отметила лидер «Батькивщины».

Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась и на энергорынке, когда дешевая атомная энергетика разрушается, забирается у людей и отдается коррупционным структурам.

«Пока у власти будут коррупционеры, невежды и дилетанты, мы будем иметь высокие тарифы, мизерные пенсии и зарплаты, разрушенное здравоохранение. А когда вернутся люди, которые понимают, как управлять государством, мы будем иметь европейскую богатую страну с защищенными гражданами», - убеждена Юлия Тимошенко.

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