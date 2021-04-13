Рада 15 апреля проведет еще одно внеочередное заседание

В повестке дня, среди прочего, законопроекты об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и растаможивание для «евроблях».

Рада 15 апреля проведет еще одно внеочередное заседание
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада 15 апреля проведет еще одно внеочередное заседание. В повестке дня 15 вопросов. В частности, об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и растаможивание для «евроблях».

Об этом LB.UA сообщили источники в руководстве депутатских фракций.

Повестка дня:

1. 4651 Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

2. 4533 Проект Закона о конституционной процедуре;

3. 5058 Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;

4. 4416-1 проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;

5. 5197-2 проект закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;

6. 3774 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству;

7. 4539 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;

8. 3364-1-l проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;

9. 5173 Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования)

10. 4535 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;

11. 5327 Проект Закона о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственных наградах Украины";

12. 4303 Проект Закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;

13. 3695 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком;

14. 4643-д Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства;

15. 4644-д Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

На прошлой неделе в "Слуге народа" заявили, что на этой неделе, кроме очередных, будут минимум два внеочередных заседания – во вторник и четверг. Позже нардеп Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что, вероятно, будет даже три заседания.

Зал заседаний парламента решили кварцевать каждый пленарный день. Для этого перерыв увеличат с 30 минут до часа.

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