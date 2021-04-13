Гео Лерос рассказал, сколько неофициально получают "слуги"

Бывший "слуга народа", а ныне внефракционный депутат, Гео Лерос рассказал, сколько платят его бывшим коллегам по фракции за "правильные" голосования. Мятежный нардеп говорит, что от начала парламентской каденции ставки выросли втрое.

Зарплаты в конвертах: Гео Лерос рассказал, сколько “слуги народа“ получают неофициально

Об этом Гео Лерос рассказал в эфире телеканала "Прямий". Он утверждает, что все депутаты из монобольшинства находятся "на довольствии" у воротил крупного бизнеса, которые заинтересованы в продвижении или, наоборот, блокировании тех или иных законопроектов. Поэтому за "правильные" голосования все "слуги" получают материальное вознаграждение от заинтересованных людей.

Лерос назвал и суммы этих зарплат в конвертах. В частности, рядовой депутат получает 15 тысяч долларов, глава комитета – 25 тысяч, а заместителю фракции ежемесячно доплачивают 50 тысяч долларов.

Зарплаты в конвертах: Гео Лерос рассказал, сколько “слуги народа“ получают неофициально

С бунтарями во фракции решают вопросы радикально. Если кто-то позволил себе проголосовать не так, как решила фракция, то его лишают месячной зарплаты. Поэтому мало кто решается пойти против воли большинства. И почти никто из "слуг" не критикует действия Офиса президента и правительства.

Напомним, Гео Лерос также как-то делился откровениями, что знает о натянутых отношениях между Зеленским и спикером парламента Разумковым. Якобы Владимир Зеленский боится, что следующим президентом Украины может стать Дмитрий Разумков.


Марченко Любов, Тудей

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