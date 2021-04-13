Гео Лерос рассказал, сколько неофициально получают "слуги"

Бывший "слуга народа", а ныне внефракционный депутат, Гео Лерос рассказал, сколько платят его бывшим коллегам по фракции за "правильные" голосования. Мятежный нардеп говорит, что от начала парламентской каденции ставки выросли втрое.

Об этом Гео Лерос рассказал в эфире телеканала "Прямий". Он утверждает, что все депутаты из монобольшинства находятся "на довольствии" у воротил крупного бизнеса, которые заинтересованы в продвижении или, наоборот, блокировании тех или иных законопроектов. Поэтому за "правильные" голосования все "слуги" получают материальное вознаграждение от заинтересованных людей.

Лерос назвал и суммы этих зарплат в конвертах. В частности, рядовой депутат получает 15 тысяч долларов, глава комитета – 25 тысяч, а заместителю фракции ежемесячно доплачивают 50 тысяч долларов.

С бунтарями во фракции решают вопросы радикально. Если кто-то позволил себе проголосовать не так, как решила фракция, то его лишают месячной зарплаты. Поэтому мало кто решается пойти против воли большинства. И почти никто из "слуг" не критикует действия Офиса президента и правительства.

Напомним, Гео Лерос также как-то делился откровениями, что знает о натянутых отношениях между Зеленским и спикером парламента Разумковым. Якобы Владимир Зеленский боится, что следующим президентом Украины может стать Дмитрий Разумков.