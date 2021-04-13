Глава МИД Кулеба в Брюсселе встретился с госсекретарем США

Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Брюсселе на фоне обострения ситуации на украинской границе с РФ.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Об этом Кулеба написал в твиттере.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом @SecBlinken на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", - говорится в сообщении.

По итогам встречи пресс-служба посольства США в Украине сообщает, что госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии РоSSии.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность умышленными действиями РоSSии по эскалации напряженности с Украиной, в том числе путем агрессивной риторики и дезинформации, увеличения нарушений режима прекращения огня и перемещения войск в оккупированный Крым к границам Украины", - отмечается в сообщении.

Также госсекретарь Блинкен и глава МИД Украины Кулеба "обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки антикоррупционных усилий и прогресса в воплощении стремлений Украины к евроатлантической интеграции".

"Я очень доволен встречей с Энтони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно проговорили все ключевые вопросы нашей повестки дня. Помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и США. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем", - сказал Кулеба в видеокомментарии по итогам визита в Брюссель.

Ранее сообщали, что за 11 дней апреля Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации.

Сегодня глава украинского МИД принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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