Рада провалила введение штрафов за нарушение самоизоляции

Верховная Рада не набрала достаточно голосов за законопроект о введении штрафов за нарушение правил самоизоляции и обсервации. Законопроект 4540 предусматривает административную ответственность в виде взыскания 3400-8500 грн за нарушение порядка самоизоляции и обсервации во время карантина, если это не привело к распространению болезни.

За принятие проголосовали только 199 народных депутатов. Закон отклонен.

Всех положительно тестируемых на ковид должны были вносить в приложение "Дия", чтобы следить за соблюдением домашнего режима. Правда, пока непонятно, как быть с людьми, которые не имеют смартфонов.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время представления законопроекта сообщил, что в суды поступило более 6000 дел о нарушениях самоизоляции, но суды перегружены, поэтому необходимо предоставить местным властям полномочия привлекать к ответственности.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий сообщил, что один инфицированный коронавирусом человек, нарушающий самоизоляцию, может заразить 10 человек, поэтому надо следить за самоизоляцией.

"Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, - влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.

Напомним, соответствующий законопроект был одобрен правительством еще в декабре 2020 года, но в зал заседаний Рады до сих пор так и не попал.

В Украине действуют штрафы за допуск людей без масок и респираторов в общественный транспорт и помещения в период карантина.

Документ предусматривает ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, нарушивших санитарное законодательство, а именно осуществивших пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно, или не принявших меры по пребыванию лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400-5100 гривень).

Аналогичный штраф в 3400-5100 гривень налагается, если и работники транспорта или учреждения не имеют масок или респираторов.