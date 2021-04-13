Байден позвонил Путину и предложил встречу на нейтральной территории
Президент США призвал РоSSию к деэскалации напряженности у границ с Украиной.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил роSSийскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране", чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Во время разговора Байден "четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы".
Кроме этого, Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины.
"Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания роSSийских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал РоSSию к деэскалации напряженности. Президент Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, отвечающие интересам США, и предложил встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего круга вопросов, стоящих перед США и Россией", - говорится в сообщении.
Напомним, что, по данным Офиса президента Украины, РоSSия сосредоточила более чем 40 тысяч военных у восточных границ Украины и столько же в Крыму. Масштабные мероприятия по перемещению роSSийских войск начались в середине марта и, по оценке разведки Украины, должны быть завершены к концу апреля.
Страны НАТО и генсек блока неоднократно заявляли о поддержке Украины на фоне наращивания Россией войск на границах и обострения ситуации в зоне боевых действий. Йенс Столтенберг сообщил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинским границам. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.