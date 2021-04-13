Рада освободила выпускников от обязательной сдачи ВНО

Выпускники смогут выбирать между ВНО, ГИА и годовым оцениванием.

Верховная Рада на втором внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом освобождение выпускников школ от обязательной сдачи государственной итоговой аттестации в этом году, в форме ВНО. За проект закона 4042 в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов.

Такой шаг объясняется мерами предотвращения распространения коронавируса. Аналогичное решение принимали в прошлом году.

"Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), завершающим получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценивания их результатов обучения - путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в марте учащихся, завершающих получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Пресс-служба МОН сообщала, что решение было принято в связи с "чрезвычайной ситуацией природного характера" - превышением порогового уровня заболеваемости респираторным вирусным заболеванием, то есть ковидом.