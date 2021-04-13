Рада отклонила все постановления по снижению тарифов на коммунальные услуги (обновлено)

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила постановление, предлагавшее поручить правительству безотлагательно изменить фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей и вернуть льготные 100 кВт.ч.

За проект постановления проголосовали только 174 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Изменения должны были вноситься в части установления тарифа на электроэнергию для населения (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе и в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт.ч электроэнергии в месяц (включительно) в размере 0,90 грн за 1 кВт.ч в год (с налогом на добавленную стоимость).

За постановление аналогичного содержания уже голосовали зимой.

Обновлено. Парламент отклонил и другие постановления-обращения к правительству о тарифах. Это, в частности, проект о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа. Проект постановления о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, оказания жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей отправили на повторное чтение.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт.ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

В январе нардепы внесли постановление с просьбой вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии до 100 кВт.ч в месяц. Затем Верховная Рада приняла постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Документ предлагал вернуть льготную цену на первые 100 кВт.ч электроэнергии, но профильный комитет рекомендовал от этого отказаться.

Решение о тарифе будет принимать правительство.