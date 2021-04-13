"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский

Зеленский пригласил короля Иордании на празднование 30-летия независимости Украины.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.

Глава Украинского государства заверил короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского Королевства, сообщает пресс-служба президента.

Король поблагодарил президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, проблематике продовольственной безопасности и в контексте противодействия последствиям глобальной пандемии COVID-19.

«Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

Владимир Зеленский поздравил Короля Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

Король Абдалла II подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Украины.

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