Рада отклонила постановление о поручении правительству вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии

За проголосовали только 174 депутата.

Рада отклонила постановление о поручении правительству вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила постановление, предлагавшее поручить правительству безотлагательно изменить фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей и вернуть льготные 100 кВт.ч.

За проект постановления проголосовали только 174 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Изменения должны были вноситься в части установления тарифа на электроэнергию для населения (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе и в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт.ч электроэнергии в месяц (включительно) в размере 0,90 грн за 1 кВт.ч в год (с налогом на добавленную стоимость).

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января вынуждены почти вдвое больше платить за платежки. Учитывая это, возникла насущная необходимость принятия неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт.ч".

За постановление аналогичного содержания уже голосовали зимой.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт.ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

В январе нардепы внесли постановление с просьбой вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии до 100 кВт.ч в месяц. Затем Верховная Рада приняла постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Документ предлагал вернуть льготную цену на первые 100 кВт.ч электроэнергии, но профильный комитет рекомендовал от этого отказаться.

Решение о тарифе будет принимать правительство.

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