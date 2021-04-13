Минздрав предлагает забрать деньги с финансирования лекарств и больниц для закупки Pfizer

Министерство здравоохранения предлагает забрать 6,5 млрд гривен из "Реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения" для того, чтобы закупить 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом говорится в проектах постановления правительства, заметила в Facebook народный депутат, член медкомитета парламента Ольга Стефанишина ("Голос").

Фото: Ольга Стефанишина Facebook

Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса Президента. Такой проект постановления сформировал Максим Степанов. Очень скоро это поддержит Правительство Дениса Шмыгаля, а затем монобольшинство в комитете по вопросам бюджета ВРУ", - написала она.

Как известно, Украина в настоящее время заключила с Pfizer только рамочное соглашение о заказе 10 млн доз. В комментарии LB.ua Стефанишина отметила, что это было сделано из-за нехватки средств в бюджете.

"Когда это утвердят - тогда купят", - отметила она.

Для врачей и пациентов такое перераспределение средств может означать, что их "фактически надо будет забирать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению ковида и дополнительных выплат медикам", объяснила нардеп. Нынешний дефицит медицинской сферы уже составляет 100 млрд гривен, и именно с дефицитной медпрограмы министерство решило забрать еще 6,5 млрд.

Стефанишина отметила, что тем временем бюджеты на строительство дорог и на финансирование МВД не сокращаются.

Напомним, 6 апреля глава Минздрава Степанов сообщил, что Украина заключила рамочный договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Он отметил, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться. Он также рассказал, что лично договаривался об этом контракте с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой 8 февраля.

Гендиректор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов пояснил, что пока у Украины и Pfizer есть лишь рамочный договор, который является предварительной договоренностью, в рамках которой не возникают обязательства купли-продажи.

7 апреля Степанов заявил, что министерству нужно 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса. "Отдельное обращение в Министерство финансов: мы уже проводили совещание под председательством премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - заявил он.

В настоящее время в бюджете на закупку вакцин от коронавируса предусмотрено 4 млрд.