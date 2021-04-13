Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КС

Речь шла о конфликте интересов.

Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности двух судей КС
Фото: runews.su

Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. Слушания состоялись по протоколам, составленным Главой Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александром Новиковым, информирует пресс-служба НАПК.

"Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Завгороднюю в этих делах. По мнению судьи Аллы Слободянюк, привлечение судей к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой Палаты КСУ были поданы заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя Президента Украины в КСУ", - сообщают в НАПК.

"Вместе с тем ч.1 ст. 60 Закона Украины «О КСУ» прямо запрещает судьям КСУ участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов. То есть даже наличие такого заявления не может быть основанием для участия в принятии решения. Кроме того, эти судьи вообще не заявляли о самоотводе после того, как им стало известно о конфликте интересов, как этого прямо требует от них закон", - отмечается в сообщении.

В НАПК отмечают, что суд отошел от многолетней практики своих коллег относительно депутатов советов разных уровней, привлеченных к ответственности как членов коллегиальных органов за голосование в условиях конфликта интересов.

Как сообщали, 1 февраля глава НАПК Александр Новиков составил протоколы об административном правонарушении в отношении судей КСУ Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и два протокола в отношении судьи КСУ Ирины Завгородней.

Относительно сути претензий НАПК к судьям КСУ Новиков отметил, что во время участия в рассмотрении решения о е-декларировании все трое судей действовали в условиях конфликта интересов, что содержит признаки административного правонарушения.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

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