В «Слуге народа» приветствуют решение Зеленского ликвидировать ОАСК

В «Слуге народа» приветствуют решение президента о ликвидации ОАСК.

Об этом в комментарии журналистам в Верховной Раде заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua .

«Президент воспользовался своим конституционным правом и вносит законопроект в Верховную Раду. Мы еще его (проект закона) не видели. Потому что он на пути в Верховную Раду. Но президент воспользовался правом создавать и ликвидировать суды. Предварительно была идея о передаче части полномочий ОАСК в другие суды, Верховный суд. Как видим, пока эта идея обсуждалась, пока появился законопроект, мы увидели яркие обыски у разных персонажей, касающиеся ОАСК. Увидели различную валюту, разных стран мира, разного номинала. Антиквариат и так далее. Поэтому мы это решение можем только приветствовать. Это очередной шаг на пути установления справедливости и проведения реальной судебной реформы, которую ожидает общество», - заявил он.

Он прогнозирует, что в Меморандуме с МВФ не будет четко указано об обязательствах Украины по ликвидации ОАСК.

«Я не видел меморандумы, документы, проекты, но что-то мне подсказывает, что там не будет прямо указано - ликвидировать ОАСК. Но там будет написано, что Украина взяла на себя обязательства проведения судебной реформы ... Не надо все сводить к нашим отношениям с международными партнерами. Хотя я понимаю, что в риторике определенных телеканалов и цвета, возможно, так выглядит. Это комплексный вопрос ... Нам никто не ставит требований, которые не поддерживают украинское общество», - считает он.

Глава партии не исключил проведения внеочередного заседания для принятия президентского законопроекта. Однако пока этот вопрос еще не обсуждался.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева .

Ликвидацию ОАСК в рамках процедуры переформатирования местных судов Высший совет правосудия поддержал еще в 2017 году. Вместо Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда города Киева должны были образовать новый Окружной административный суд Киевской области и Киева .

Напомним, что ОАСК является судом первой инстанции, рассматривает споры относительно избирательного процесса, принятия прохождения или увольнения с публичной службы или дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве .

Поскольку все эти органы находятся в Киеве , на практике ОАСК имеет чрезвычайную власть и в последние годы получил славу самого одиозного суда Украины.

Этот суд, например, признавал незаконным национализацию ПриватБанка, запрещал Ульяне Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения и восстанавливал в должности главы фискальной службы Романа Насирова.