Данилов: Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов завил, что Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем.

Об этом он сказал во время встречи с иностранными послами.

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ , которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе" , - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

Встреча с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС состоялась по их инициативе. На ней говорили о ситуации с безопасностью и эскалации роSSийской гибридной агрессии на востоке Украины.

Данилов рассказал послам о поездке президента на передовую. По его словам, украинские военные там готовы к любому обострению ситуации.

"Мы не отдадим свою землю", - сказал Данилов, добавив при этом, что "без помощи наших настоящих партнеров нам будет сложно".

Напомним, что роSSийская пропаганда последние несколько недель распространяет информацию о "милитаристском угаре" Украины и якобы существующих планах по эскалации ситуации на фронте. Украинские власти, начиная с главнокомандующего Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана, эти заявления опровергли.