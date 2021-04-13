На въезде в Кропивницкий декоммунизировали стелу с надписью "Кировоград"
На выходных неизвестные срезали из надписи несколько букв, образовав фразу "Киров гад".
Стелу на въезде в Кропивницкий с Николаевского направления полностью декоммунизировали.
Об этом сообщает "Кировоградская правда".
На выходных неизвестные срезали несколько букв из слова "Кировоград", образовав фразу "Киров гад". А сегодня работники коммунального предприятия "Универсал 2005" городского совета демонтировали надпись полностью.
Отмечается, что коммунальщики работали 2,5 часа.
Напомним, Кировоград переименовали в Кропивницкий 14 июля 2016 года в рамках декоммунизации.
Киров - советский государственный и политический деятель, организатор массовых репрессий. Он был первым секретарем Ленинградского городского комитета ВКП (б) и членом Политбюро ЦК ВКП (б).