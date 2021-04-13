Оккупанты предложили исключить из переговоров осужденную за терроризм "экспертку" в обмен на изгнание Казанского, - Гармаш

Представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса осужденную за терроризм "экспертку" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск.

"Приглашенные РФ представители ОРДО сегодня подошли к проблеме «творчески» и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них неприемлемо его участие в переговорах. Это через 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества. Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?"", - рассказал Гармаш.

По его словам, кроме обмена Пироговой на Казанского, роSSийские представители ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским или вообще продолжать переговоры только "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников.

"Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальным нотами МИД и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также А. Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и РоSSия при посредничестве ОБСЕ , ОРДЛО - не члены ТКГ. В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины или преобразования политгруппы в приснопамятный "Консультативный совет", - не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления РоSSии на Украину. Последнее - для меня особенно важно", - резюмировал украинский представитель ОРДЛО.

Гармаш добавил, что формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась.

"Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации", - пояснил он.

Напомним, что в марте политическая группа ТКГ ушла на перерыв из-за предложенной Россией "экспертки" из Донецка Майи Пироговой.

Гармаш заявил, что так называемые общественные советники ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действия". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.