На Полтавщине разоблачили должностных лиц "Укргаздобычи" на присвоении 100 тонн горючего

По рыночной стоимости это составляет около 3 млн гривен.

На Полтавщине разоблачили должностных лиц "Укргаздобычи" на присвоении 100 тонн горючего
Фото: Україна Молода

Служба безопасности Украины задокументировала хищение на Полтавщине почти 100 тонн горюче-смазочных материалов стоимостью около 3 млн гривен. Сделку организовали должностные лица одного из подразделений АО "Укргаздобычи".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что в течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, которое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО "Укргаздобыча" составили более 830 тыс. гривен. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные", - говорится в сообщении СБУ.

В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения "Укргаздобыча", объявили подозрение. Часть из них признала свою вину и добровольно возместила убытки.

Напомним, в сентябре 2019 года СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" Полтавщины по подозрению в присвоении денег при утилизации отходов бурения.

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