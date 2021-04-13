"Не только на словах, но и на деле", - Столтенберг о поддержке Украины со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс поддерживает Украину в условиях агрессии со стороны РФ не только на словах, но и на деле.

Об этом генсек Альянса заявил на пресс-конференции, состоявшейся по случаю заседания Комиссии Украина-НАТО во вторник в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Так Столтенберг отреагировал на вопрос, что бы он сказал на то, что все разговоры о поддержке и серьезной обеспокоенности - это только слова, которые можно игнорировать.

"Что мы видим с 2014 года (год начала роSSийской агрессии - ред.), так это то, что НАТО оказывает значительную поддержку Украине по-разному. Мы выразили сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, союзники и НАТО оказывают и практическую поддержку, мы помогаем строить институты в сфере безопасности и обороны, модернизировать вооруженные силы. Союзники также предоставляют обучение, участие в совместных учениях, а также поддерживают другим образом", - пояснил он.

Столтенберг отметил, что НАТО и Украина развили "сильное партнерство", которое усилилось за последние годы также с помощью предоставления Украине специального статуса партнера с расширенными возможностями.

"Это важное партнерство, и оно демонстрирует ценность, которую НАТО придает партнерству с Украиной", - заверил генсек альянса.

Он напомнил, что у организации "очень ограниченное количество партнеров с расширенными возможностями - Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия".

"Теперь и Украина. Это - платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины, и хорошо для союзников. Я приветствую обновленные обязательства и сильные сигналы важности тесного партнерства, которое демонстрируется с помощью партнерства с расширенными возможностями", - добавил генсек НАТО.

Кроме того, он напомнил и об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе и в Черном море большим количеством кораблей, увеличением визитов в порты.

"Союзники по НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия РоSSии в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела, и во время встречи сегодня мы также обсуждали, как и дальше можем усилить наше партнерство и демонстрировать поддержку Украине", - подытожил Столтенберг.

Напомним, что Украина для НАТО имеет статус страны расширенных возможностей. Недавно балтийские государства инициировали обсуждение возможности предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ ".