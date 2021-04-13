Минздрав анонсировал поставку первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer на этой неделе

Министерство здравоохранения заявило, что первую партию из 117 тысяч доз covid-вакцины Pfizer, которую ждали еще в феврале, доставят в Украину на этой неделе. Об этом во время брифинга рассказал министр Максим Степанов.

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Что известно

«Следующая партия вакцин, которую мы ожидаем в ближайшие дни, уже на этой неделе, — это вакцина компании Pfizer. Это 117 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX», — сказал он.

Кто получит вакцину

Вакцины Pfizer в первую очередь будут предназначены для жителей домов-интернатов, домов престарелых и лиц, которые там работают.

Всего в рамках инициативы COVAX Украина рассчитывает получить 8 млн доз вакцины разных производителей.

Напомним

12 апреля стало известно, что китайская вакцина против коронавируса CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине. Однако пока прививки препаратом еще не начались — идет подготовка к отправке вакцины в регионы.

7 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от covid-19.

Ранее «Минфин» писал, что компания Pfizer в феврале подала документы на регистрацию своей вакцины в Украине. Вакцинация в Украине будет добровольной и бесплатной.

8 февраля 2021 года Зеленский провел телефонный разговор с Бурле, во время которой председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту, как можно быстрее.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Киев доставлена первая партия из 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и производится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первом и втором кварталах Украина получит 2,2,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.