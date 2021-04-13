Верховный суд отложил рассмотрение иска об обжаловании указа Зеленского о Тупицком

Кассационный суд в составе Верховного суда отложил до 20 мая слушание дела по иску об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен на месяц от должности судьи Конституционного суда.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заседание отложено до 12:00 20 мая", - сообщили агентству в Верховном суде, отметив, что в ходе заседания 13 апреля суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Напомним, в конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Формальной причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного правонарушения.

В КСУ заявили, что глава государства вышел за пределы своих полномочий, и призвали отменить этот указ, пригрозив президенту уголовной ответственностью.