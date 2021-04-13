Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК

Президент Украины решил избавиться от самого одиозного суда Украины.

Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - заявил Зеленский.

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Ликвидацию ОАСК в рамках процедуры переформатирования местных судов Высший совет правосудия поддержал еще в 2017 году. Вместо Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда города Киева должны были образовать новый Окружной административный суд Киевской области и Киева.

Напомним, что ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры относительно избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы или дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве.

Поскольку все эти органы находятся в Киеве, на практике ОАСК имеет чрезвычайную власть и в последние годы получил славу самого одиозного суда Украины.

Этот суд, например, признавал незаконной национализацию ПриватБанка, запрещал Ульяне Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения и восстанавливал в должности главу фискальной службы Романа Насирова.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда являются подозреваемыми в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

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