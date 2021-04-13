Столтенберг заявил, что РоSSия не вправе решать, быть ли Украине членом НАТО

"РоSSия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать".

Столтенберг заявил, что РоSSия не вправе решать, быть ли Украине членом НАТО
Фото: nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. РоSSия не вправе влиять на это решение.

Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции по случаю Комиссии Украина-НАТО, инициированной украинской стороной из-за увеличения роSSийской агрессии.

"Это суверенное право Украины - обращаться по поводу членства. Союзники решат, когда это произойдет, потому что РоSSия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать... Мы считаем, что Украина должна сама определять свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли уже стандарты", - отметил он.

Столтенберг добавил, что реформы - единственный путь приближения к евроатлантической интеграции.

Дмитрий Кулеба добавил, что для Украины членство в НАТО является вопросом времени, и нет других критериев, которые нужно придерживаться в отношениях с Россией.

Напомним, что Украина имеет статус страны расширенных возможностей. Недавно балтийские государства инициировали обсуждение возможности предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству, - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ".

В Белом доме также заявили, что официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.

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