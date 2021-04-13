Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"

"Если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать - это будет ей дорого стоить".

Комиссия Украина-НАТО была инициирована, чтобы предотвратить ошибки, допущенные в 2014 году при быстром наступлении РоSSии.

Об этом во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох, Украина и наши друзья остаются бдительными. Если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать - это будет ей дорого стоить. Украина не хочет войны, мы не планируем наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим средствам решения конфликта", - отметил он.

Кулеба добавил, что обсудил со Столтенбергом, как НАТО и союзники могут поддержать Украину.

"НАТО, Украина, союзники могут многое сделать, чтобы предотвратить наращивание напряженности Москвой", - добавил Кулеба.

Фото: скрин видео

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Страны НАТО и генсек блока неоднократно заявляли о поддержке Украины на фоне наращивания Россией войск на границах и обострения ситуации в зоне боевых действий.

Йенс Столтенберг сообщил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.