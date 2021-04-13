Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"

"Если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать - это будет ей дорого стоить".

Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"
Фото: скрін відео

Комиссия Украина-НАТО была инициирована, чтобы предотвратить ошибки, допущенные в 2014 году при быстром наступлении РоSSии.

Об этом во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох, Украина и наши друзья остаются бдительными. Если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать - это будет ей дорого стоить. Украина не хочет войны, мы не планируем наступления или эскалации. Украина привержена дипломатическим и политическим средствам решения конфликта", - отметил он.

Кулеба добавил, что обсудил со Столтенбергом, как НАТО и союзники могут поддержать Украину.

"НАТО, Украина, союзники могут многое сделать, чтобы предотвратить наращивание напряженности Москвой", - добавил Кулеба.

Фото: скрин видео

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Страны НАТО и генсек блока неоднократно заявляли о поддержке Украины на фоне наращивания Россией войск на границах и обострения ситуации в зоне боевых действий.

Йенс Столтенберг сообщил, что за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
Принц Филипп перед смертью пожелал всего две вещиПринц Филипп перед смертью пожелал всего две вещи
Украина и Малайзия заключили договор о передаче осужденных лицУкраина и Малайзия заключили договор о передаче осужденных лиц
Кулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалацииКулеба провел 16 телефонных разговоров с иностранными дипломатами на фоне роSSийской эскалации
Главе Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с ЭрдоганомГлаве Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с Эрдоганом
Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению ЧаусаКулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Кулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке УкраиныКулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке Украины
Расследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяцаРасследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяца
НАБУ и САП передали в суд дело о рекордной взятке в интересах ЗлочевскогоНАБУ и САП передали в суд дело о рекордной взятке в интересах Злочевского
До завершения вакцинации полноценных международных поездок для украинцев не будет, - КулебаДо завершения вакцинации полноценных международных поездок для украинцев не будет, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости