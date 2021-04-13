Принц Филипп перед смертью пожелал всего две вещи

Принц Филипп незадолго до своей смерти пообщался со своим старшим сыном, у которого попросил всего две вещи. Как и всегда герцог Эдинбургский думал не о себе, а о своей любимой супруге и семье.

По информации королевского биографа Роберта Джобсона, перед смертью принц Филипп пригласил к себе в больничную палату своего старшего сына, принца Чарльза, будущего короля Великобритании. Самое первое, о чем попросил герцог, чтобы наследник королевского престола позаботился о своей матери, 94-летней королеве. Елизавете II тяжелее всех далась смерть мужа, которого она любила с 13 лет. Она потеряла свою самую главную опору и поддержку.

Также герцог Эдинбургский дал сыну несколько советов о том, как вести королевские дела и помогать королеве. В завершении 99-летний принц Филипп попросил уехать домой, чтобы спокойно умереть в стенах своего родного дома – Виндзорского замка, в котором последнее время он жил вместе со своей женой. Столь эмоциональная беседа произвела неизгладимое впечатление на принца Уэльского, который покидал больницу со слезами на глазах, понимая, что его отец готов покинуть этот мир.

«В эмоциональной беседе у постели герцог посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдет. Он также рассказал о том, как Чарльз должен напутствовать королевскую семью в предстоящие годы», - отметил королевский биограф.

Умер принц Филипп мирно в своей постели 9 апреля 2021 года, проведя почти две недели в стенах больницы. Похороны состояться в тихом семейном кругу 17 апреля в 3 часа дня по лондонскому времени в церкви Святого Георга, где женился принц Гарри на Меган Маркл, а принцесса Евгения выходила замуж за Джека Бруксбэнка.

Напомним, принц Гарри прибыл в Великобританию на похороны дедушки в одиночестве. Из-за беременности Меган Маркл не смогла сопровождать своего мужа. Внуку Елизаветы II придется пробыть на карантине 10 дней и сдать тест на коронавирус.