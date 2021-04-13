У "Голоса" есть экономический антикризисный план для страны, - Рудык

По словам руководительницы партии, у Кабмина нет плана для экономики.

У "Голоса" есть экономический антикризисный план для страны, - Рудык
Фото: пресслужба

У партии «Голос» есть экономический антикризисный план для Украины. Об этом во время пленарного заседания в Верховной Раде заявила лидер «Голоса» Кира Рудык.

«За этот год Украина еще больше «закрепила» за собой звание самой бедной страны Европы. Безработица сейчас уже на уровне кризиса 2009 года. Цена необъявленных заранее локдаунов впечатляющая. Только сектор общественного питания, рестораторы потеряли более шести миллиардов гривен», - заявила лидер партии.

При этом у Кабинета министров просто нет плана для экономики, чтобы защитить работу и доходы.

«С чего большинство планирует платить зарплаты и пенсии, если сейчас системно уничтожает налогоплательщиков? Партия «Голос» не ждет ответа на этот риторический вопрос. Мы действуем. Поэтому мы инициировали внеочередной созыв парламента для того, чтобы Верховная Рада сама нашла ответ на угрозы, стоящие перед страной», - отметила Кира Рудык.

Она озвучила предложение партии «Голос», которое состоит из двух конкретных шагов.

«Первый шаг - это организованная вакцинация. Еще 100 дней назад «Голос» предложил дорожную карту вакцинации, нужно просто воспользоваться ею. И второй - это выполнение антикризисного экономического плана «Голоса». Мы призываем проголосовать наш законопроект №5346 для поддержки экономики. Это реальный план действий, чтобы защитить рабочие места украинцев, сохранить предприятия от банкротства и дать шанс нашей экономике на развитие», - подытожила Кира Рудык.

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