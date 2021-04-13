?На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)

По состоянию на 7:00 утра, 13 апреля, роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины. Из них - один обстрел позиций украинских защитников и два пересечения линии разграничения вражеским БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Пивденне противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекли линию разграничения и осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Еще двое военных получили ранения.

Обновление. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, погибший - старший солдат Алексей Мамчий из Черновцов.

Его младший брат Станислав Мамчий также воевал и погиб в 2016 году на блокпосту около Авдеевки во время минометного обстрела. Указом президента Украины № 511/2016 от 19 ноября 2016 года "за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга" был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

В связи с тем, что за два дня на фронте погибли двое военных из Черновицкой области, в регионе объявлен двухдневный траур.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Пивденне противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Зайцево роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а около Каменки - из стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

В направлении населенного пункта Зайцево враг дважды произвел дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей.

В штабе ООС отметили, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения из запрещенного минскими договоренностями вооружения. При этом интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в РоSSийской Федерации значительно возросла.

ПророSSийские наемники также продолжили обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Так, 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое", нарушив подписанное Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года.

Военнослужащие также зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, который находится на подконтрольной Украине территории.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вероятно движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде. В частности, роSSийские войска развернули лагерь в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.