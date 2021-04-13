Эскалацией на востоке Украины РоSSия проверяет Запад, - Зеленский
"Они хотят поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины".
Президент Владимир Зеленский считает, что эскалацией военных действий на востоке Украины РоSSия тестирует Запад.
Об этом он заявил в интервью Time.
"Что они хотят сделать, так это поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода проверка", - сказал Зеленский.
По его словам, РоSSия хочет, чтобы Запад испугался ее силы и могущества.
При этом Зеленский отметил, что не утверждает, что реальная эскалация будет.
"Это просто может быть не в чьих-то интересах", - сказал он.
Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.
На фоне эскалации на Донбассе Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, если они не смогут собраться на саммит. Президент Украины также официально инициировал переговоры с Путиным.
Также 19 апреля министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию с войсками РФ на украинских границах.