Эскалацией на востоке Украины РоSSия проверяет Запад, - Зеленский

"Они хотят поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины".

Президент Владимир Зеленский считает, что эскалацией военных действий на востоке Украины РоSSия тестирует Запад.

Об этом он заявил в интервью Time.

"Что они хотят сделать, так это поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в своей поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода проверка", - сказал Зеленский.

По его словам, РоSSия хочет, чтобы Запад испугался ее силы и могущества.

При этом Зеленский отметил, что не утверждает, что реальная эскалация будет.

"Это просто может быть не в чьих-то интересах", - сказал он.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

На фоне эскалации на Донбассе Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, если они не смогут собраться на саммит. Президент Украины также официально инициировал переговоры с Путиным.