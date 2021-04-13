РоSSия привезла "Искандеры" к границе Украины

Четыре пускозаряжающие и стартовые машины находятся в Воронеже, расположенном примерно в 300 км от украинской границы.

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Минобороны РФ сообщило о переброске ракетных комплексов "Искандер" из Курска в Воронеж, расположенный примерно в 300 км от украинской границы, якобы для подготовки к параду по случаю Дня победы 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

По информации роSSийского министерства, группировка состоит из четырех пускозаряжающих и стартовых машин.

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыли из Курска в город воинской славы Воронеж для подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

ОТРК "Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника с помощью баллистических и крылатых ракет. Дальность стрельбы комплекса составляет до 500 км.

Напомним, что, по данным Офиса президента Украины, РоSSия сосредоточила более чем 40 тысяч военных у восточных границ Украины, такое же количество - в Крыму. Масштабные мероприятия по перемещению роSSийских войск начались в середине марта и, по оценке разведки Украины, должны быть завершены к концу апреля.