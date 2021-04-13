В Офисе президента рассчитывают на первый пересмотр программы МВФ до июля

В этом случае второй транш государство должно получить в сентябре.

В Офисе президента рассчитывают на первый пересмотр программы МВФ до июля
Фото: publika.md

Украина рассчитывает на первый пересмотр программы stand-by с Международным валютным фондом до июля этого года. В этом случае кредитный транш будет выделен в сентябре, сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко "РБК-Украина".

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда, - июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.

Он отметил, что для этого к июлю должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.

Напомним, первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ, но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.

В конце марта в МВФ заявили, что диалог с Украиной будет продолжен "на протяжении нескольких месяцев". Между тем министр финансов Сергей Марченко недавно сказал, что государству уже некомфортно без денег МВФ.

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