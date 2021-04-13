?Двое пьяных боевиков "ДНР" вышли на свое минное поле и потеряли конечности, - разведка

В понедельник, 12 апреля, в больницу города Енакиево, находящегося на временно оккупированной территории Донбасса, доставили двух боевиков, которые потеряли конечности.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что части и подразделения ОТГ продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

"Вместе с тем, по данным разведки стало известно, что 12 апреля в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево ... доставлены двое оккупантов, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили выход на собственное минное поле, где и потеряли свои конечности", - говорится в сообщении.

"Как стало известно из предварительного лечебного анамнеза, "героические" алкопутешествия стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным - доказанный факт! Что закопал - на том и подорвался. Карма - она такая", - отметили в командовании.

Напомним, по данным разведки, 12 апреля один из роSSийских наемников на Донбассе во время празднования Дня космонавтики случайно выстрелил себе в голову.