Двое пьяных боевиков "ДНР" вышли на свое минное поле и потеряли конечности, - разведка

Инцидент произошел 12 апреля.

?Двое пьяных боевиков "ДНР" вышли на свое минное поле и потеряли конечности, - разведка
Фото: Владислав Мусиенко

В понедельник, 12 апреля, в больницу города Енакиево, находящегося на временно оккупированной территории Донбасса, доставили двух боевиков, которые потеряли конечности.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что части и подразделения ОТГ продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

"Вместе с тем, по данным разведки стало известно, что 12 апреля в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево ... доставлены двое оккупантов, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили выход на собственное минное поле, где и потеряли свои конечности", - говорится в сообщении.

"Как стало известно из предварительного лечебного анамнеза, "героические" алкопутешествия стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным - доказанный факт! Что закопал - на том и подорвался. Карма - она такая", - отметили в командовании.

Напомним, по данным разведки, 12 апреля один из роSSийских наемников на Донбассе во время празднования Дня космонавтики случайно выстрелил себе в голову.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое раненыНа Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены
В Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с УкраинойВ Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с Украиной
Зеленский: без Украины полет Гагарина в космос был бы невозможенЗеленский: без Украины полет Гагарина в космос был бы невозможен
На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военныхНа Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных
РоSSия продолжает наращивать боевые возможности в ОРДЛО, - разведкаРоSSия продолжает наращивать боевые возможности в ОРДЛО, - разведка
В Нигерии благодаря нападению боевиков из тюрьмы сбежали более чем 1800 заключенных
В районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиковВ районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиков
Ирландия до конца года откроет свое посольство в УкраинеИрландия до конца года откроет свое посольство в Украине
Подсанкционный Козак за год вдвое разбогател и снова "забыл" задекларировать гражданскую жену, - "Схемы"Подсанкционный Козак за год вдвое разбогател и снова "забыл" задекларировать гражданскую жену, - "Схемы"
С тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на ДонетчинеС тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на Донетчине
Последние новости
Подгружаем последние новости