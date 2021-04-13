Степанов заявил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса

Ситуация по заболеваемости начала стабилизироваться.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Мы вышли на пик заболеваемости третьей волны, и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться", - сказал он.

По словам Степанова, количество госпитализированных за последнюю неделю уменьшилось на 2 000 больных по сравнению с позапрошлой неделей.

Также стабилизировалось и даже пошло вниз количество вызовов "скорой помощи".

Напомним, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали почти 1,9 млн случаев коронавирусной болезни, умерли 37,8 тыс. человек. За последние сутки болезнь подтвердили у 11 680 человек, умерли 457 больных.

Нынешняя волна коронавируса в Украине началась в начале февраля.