Степанов заявил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса

Ситуация по заболеваемости начала стабилизироваться.

Степанов заявил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Мы вышли на пик заболеваемости третьей волны, и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться", - сказал он.

По словам Степанова, количество госпитализированных за последнюю неделю уменьшилось на 2 000 больных по сравнению с позапрошлой неделей.

Также стабилизировалось и даже пошло вниз количество вызовов "скорой помощи".

Напомним, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали почти 1,9 млн случаев коронавирусной болезни, умерли 37,8 тыс. человек. За последние сутки болезнь подтвердили у 11 680 человек, умерли 457 больных.

Нынешняя волна коронавируса в Украине началась в начале февраля.

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