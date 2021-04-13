Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана

Его обвиняют в препятствовании проведению митингов во время Революции достоинства.

Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Фото: gp.gov.ua

Государственное бюро расследований вручило новое подозрение бывшему главе Днепровского районного суда Киева по делам Майдана.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Судье в отставке, который теперь работает адвокатом, инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Дело касается необоснованного привлечения к административной ответственности двух человек, которые 29 декабря 2013 года были участниками автопробега к резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

25 января 2014 года судья назначил им самый строгий вид административного взыскания по ст. 122-2 КУоАП - лишение права управления транспортным средством.

Следствие установило, что они вообще не принимали участия в автопробеге и даже не имели водительских удостоверений. Один из них имеет инвалидность и нуждается в посторонней помощи для передвижения.

Главой Днепровского районного суда с 2004 по 2015 год был Владимир Химич.

В 2017 году он ушел в отставку с должности судьи.

Это уже не первое подозрение для Химича. Он также подозревается в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда и аресте незаконно задержанных активистов Революции достоинства.

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