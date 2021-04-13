Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана

Его обвиняют в препятствовании проведению митингов во время Революции достоинства.

Государственное бюро расследований вручило новое подозрение бывшему главе Днепровского районного суда Киева по делам Майдана.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Судье в отставке, который теперь работает адвокатом, инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Дело касается необоснованного привлечения к административной ответственности двух человек, которые 29 декабря 2013 года были участниками автопробега к резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

25 января 2014 года судья назначил им самый строгий вид административного взыскания по ст. 122-2 КУоАП - лишение права управления транспортным средством.

Следствие установило, что они вообще не принимали участия в автопробеге и даже не имели водительских удостоверений. Один из них имеет инвалидность и нуждается в посторонней помощи для передвижения.

Главой Днепровского районного суда с 2004 по 2015 год был Владимир Химич.

В 2017 году он ушел в отставку с должности судьи.

Это уже не первое подозрение для Химича. Он также подозревается в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда и аресте незаконно задержанных активистов Революции достоинства.