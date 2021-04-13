Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС Фукусима

Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС Фукусима

Правительство Японии одобрило план по сливу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство "Киодо". Решение было утверждено на встрече премьер-министра Японии Есихиде Суги с министром экономики, торговли и индустрии Хироси Кадзиямой и другими членами кабмина. Планируется, что воду будут сливать в океан через два года.

К марту в танкерах на территории АЭС скопилось 1,25 млн тонн очищенной радиоактивной воды. Жидкость очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, однако в ней еще остается тритий. Компания TEPCO, оператор АЭС "Фукусима-1", предупреждала, что место для воды закончится к осени 2020 года. Это, по заверению оператора, создаст проблемы для вывода АЭС из эксплуатации.

Накануне Китай и Южная Корея выразили обеспокоенность планами Японии. "Решение может прямым и непрямым образом повлиять на безопасность людей и окружающей среды»,— передавало агентство "Ренхап" слова представителя южнокорейского МИДа. "Японская сторона должна действовать ответственным образом, в интересах мирового сообщества и собственных граждан",— цитировало "Синьхуа" представителя МИД КНР.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибло около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

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