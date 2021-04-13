ЦИК обязала ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования

Центральная избирательная комиссия обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) округа №87 на Прикарпатье составить уточненный протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что 12 апреля в 17:00 после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания и вернулась к рассмотрению вопроса о принятии протоколов.

5 апреля ЦИК получила протокол для дальнейшей обработки. Во время его проверки поступил ряд судебных решений по обжалованию решений и действий ОИК, которые могут повлиять на итоги голосования. Кроме того, на сегодня в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб ожидаются завтра, 13 апреля.

"Такая ситуация делает невозможным сегодня установление результатов выборов Комиссией в этом округе, поэтому есть объективная необходимость обязать ОИК ОВО №87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - отметили в ЦИК.

ОИК поручено не позднее 17 часов 15 апреля подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу на тот момент.

Глава ЦИК Олег Диденко рассказал, что сложились две ситуации. Первая, - это когда голосование на отдельных избирательных участках было признано судом недействительным, в то же время остаются в силе решения о повторном подсчете голосов - в таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете голосов избирателей и именно эти сведения внести в итоговый протокол с пометкой "Уточненный" . И второй случай, когда судом было отменено решение о повторном подсчете голосов - в этих случаях ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый протокол с пометкой "Уточненный".

"Надеюсь, что ОИК неуклонно выполнит требования закона относительно установления достоверных итогов голосования, которые будут максимально точно отражать волеизъявление избирателей, а также в полной мере учтет решения судов и предпримет все необходимые действия, вытекающие из них", - отметил Диденко.

Напомним, по итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) депутатом Верховной Рады должен стать Василий Вирастюк от "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.