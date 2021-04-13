В Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с Украиной

Численность роSSийских военных сил вдоль украинских границ вскоре должна удвоиться. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи стороны обсудили вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы и возможные пути сдерживания роSSийской агрессии.

"Заместитель руководителя Офиса президента Украины привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению роSSийской стороной ситуации на востоке Украины и нарушению ею режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Машовец подчеркнул важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечению РоSSии к ответственности за ее военные действия.

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, вроде бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 12 апреля отметила, что в Вашингтоне отслеживают ситуацию со скоплением роSSийских войск на украинской границе и "наблюдали за этим в течение выходных".