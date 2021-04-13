Страны G7 призвали РоSSию прекратить провокации на границе с Украиной

G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением роSSийских сил" вблизи границ с Украиной и в Крыму.

Страны G7 призвали РоSSию прекратить провокации на границе с Украиной
Фото: ukrinform.ua

Главы МИД стран "Большой семерки" (G7), а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник призвали РоSSию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Эти масштабные передвижения военных, которые проводятся без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем РоSSию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

Согласно тексту документа, G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением роSSийских сил" вблизи границ с Украиной и в Крыму.

Страны "группы семи" также заявили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанном на сдержанности".

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, вроде бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 12 апреля отметила, что в Вашингтоне отслеживают ситуацию со скоплением роSSийских войск на украинской границе и "наблюдали за этим в течение выходных".

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