Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе

Вследствие прицельного обстрела вооруженными формированиями РФ позиций украинских подразделений в зоне проведения операции Объединенных сил погиб буковинец Ярослав Карлийчук.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.

"В районе проведения операции Объединенных сил погиб буковинец. 12 апреля вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глибоцкой территориальной общине. Похоронят Героя в родном селе, дата похорон будет известна позже. Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают", - говорится в сообщении.