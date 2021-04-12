Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению роSSийских войск

"Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории".

Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению роSSийских войск
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение роSSийских войск на украинскую территорию вполне возможно, но Украина к такому сценарию готова.

Об этом Зеленский заявил журналистам американского телеканала CNN в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс.

"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение РоSSии - ред.) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.

Со своей стороны главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил журналистам CNN, что "сейчас около 50 тыс. роSSийских военнослужащих перебрались через границу с Россией, в том числе, в Крыму, а на временно неподконтрольных правительству Украины территориях находятся не менее 35 тыс. поддерживаемых Россией сепаратистов".

Напомним, с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, вроде бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации на Донбассе.

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