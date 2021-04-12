Верховный суд начал рассмотрение иска "112 канала" о санкциях

Суд удовлетворил ходатайство истца об отложении рассмотрения дела.

Верховный суд начал рассмотрение иска "112 канала" о санкциях
Фото: Макс Требухов

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины начал рассмотрение дела о применении санкций к ООО Телерадиокомпания "112-ТВ".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"12 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела №9901/40/21 по иску ООО «Телерадиокомпания "112-ТВ"», в котором обжалован Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в судебном заседании заслушаны ходатайства сторон.

"Удовлетворив ходатайство истца об отложении рассмотрения дела и предоставлении срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика - Службой безопасности Украины, Верховный Суд отложил рассмотрение дела", - сказано в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 31 мая.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля. Сейчас они работают только в интернете. Создан новый эфирный телеканал на базе львовского "Перший незалежний".

26 февраля телерадиокомпания "112-ТВ" обжаловала санкции, наложенные на нее Советом национальной безопасности и обороны.

Ранее санкции СНБО обжаловали телеканалы NewsOne (ООО "Новости 24 часа»), Zik (ООО "Телерадиокомпания Новые коммуникации") и их формальный владелец, депутат Верховной Рады Тарас Козак.

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