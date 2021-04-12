Боевик "ЛНР" случайно выстрелил себе в голову, празднуя День космонавтики

Сегодня, 12 апреля, один из роSSийских наемников в Донбассе во время празднования Дня космонавтики случайно выстрелил себе в голову.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" .

Инцидент произошел вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5.

"По данным разведки, стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, размещенного на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник роSSийско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

При этом оккупационное командование пытается обвинить в смерти боевика "ЛНР" Вооруженные силы Украины.

"Командование роSSийско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих «воинов» пытается обвинить ВСУ в уменьшении количества личного состава в рядах наемников", - говорится в сообщении ОТУ "Север".