Боевик "ЛНР" случайно выстрелил себе в голову, празднуя День космонавтики

Оккупационное командование пытается скрыть низкий уровень дисциплины и обвиняет ВСУ.

Боевик "ЛНР" случайно выстрелил себе в голову, празднуя День космонавтики
Фото: lugansk-online.info

Сегодня, 12 апреля, один из роSSийских наемников в Донбассе во время празднования Дня космонавтики случайно выстрелил себе в голову.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" .

Инцидент произошел вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5.

"По данным разведки, стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, размещенного на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник роSSийско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

При этом оккупационное командование пытается обвинить в смерти боевика "ЛНР" Вооруженные силы Украины.

"Командование роSSийско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих «воинов» пытается обвинить ВСУ в уменьшении количества личного состава в рядах наемников", - говорится в сообщении ОТУ "Север".

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВД на Херсонщине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйВ результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на КиевщинеПорошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине
Блок рекламы


Похожие новости
Мир отмечает сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерейМир отмечает сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
СБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВДСБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВД
На месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютахНа месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютах
В Нигерии благодаря нападению боевиков из тюрьмы сбежали более чем 1800 заключенных
В районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиковВ районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиков
Боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили "призыв" на военную службуБоевики "ДНР" и "ЛНР" объявили "призыв" на военную службу
В Эфиопии боевики убили 30 человек во время нападения на деревнюВ Эфиопии боевики убили 30 человек во время нападения на деревню
С тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на ДонетчинеС тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на Донетчине
Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"
Офис Зеленского пятый день отмывают от граффитиОфис Зеленского пятый день отмывают от граффити
Последние новости
Подгружаем последние новости