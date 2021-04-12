Тупицкого выселили из дома в Конча-Заспе за долги по коммуналке

Глава КСУ подал иск в суд.

Тупицкого выселили из дома в Конча-Заспе за долги по коммуналке
Фото: hubs.ua

Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что такие действия дома отдыха "Конча-Заспа" Тупицкий обжаловал в суде. В иске говорится, что Тупицкому стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" ГУД письмом от 20 ноября 2020 года в одностороннем порядке досрочно разорвал контракт пользования от 20 января 2020 года, согласно которому главе КС было передано в пользование помещения III класса , а именно - дом.

Поскольку, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

В материалах суда говорится, что Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2 договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

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