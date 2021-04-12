Журналисты Sky News побывали в военном лагере близ Воронежа

Съемочная группа Sky News побывала в роSSийском военном лагере близ Воронежа и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с техникой.

В сюжете британского телеканала сообщается, что армейские грузовики, которые встречались журналистам, имеют коды Центрального военного округа, находящегося в тысяче километров к востоку от полигона.

"Эшелоны, которые разгружаются на Масловке, направляются к соседнему полигону, ставшему огромным военно-полевым лагерем. Он простирается более чем на два километра и упирается прямо в дачи, где проводят свои выходные жители Воронежа. По их словам, развертывание войск началось в конце марта. Мы случайно заехали прямо в лагерь, но солдаты не дали себе труда задержать нас", - сообщает телеканал.

Местные жители не очень верят в войну с Украиной.

"Это там наверху надо спрашивать, у Зеленского. Чем он думает? Он же сказал, что не лох. Если он не будет лохом, значит ничего не будет. А если будет лохом, тогда, может, что-то и будет", - рассказала в сюжете женщина на одной из дач. Другой житель Воронежа сказал, что обучение на этом полигоне происходят летом ежегодно.

РоSSия отказывается объяснять скопление войск у границы с Украиной.

Напомним, что лагерь близ Воронежа обнаружили в начале апреля расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT). Он расположен в области, граничащей с Украиной, но не там, где находятся оккупированные территории.

Марш-бросок от лагеря до украинской границы возможно совершить за сутки.

Лагерь обнаружили после того, как в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.