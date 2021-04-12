Суд в Польше отказался продлить арест экс-главе "Укравтодора"

Суд применил меры пресечения, которые не требуют содержания Новака под стражей.

Окружной суд в Варшаве отклонил ходатайство прокурора о продлении временного ареста экс-руководителя "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца. Срок содержания Новака под арестом истекает 16 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пишет RMF24, ходатайство о продлении меры пресечения Новаку подал прокурор Ян Дрелевский из окружной прокуратуры в Варшаве. Именно он ведет расследование в отношении бывшего министра и преступной группы, которую, по данным прокуратуры, он возглавлял. По его мнению, дальнейшая изоляция подозреваемого необходима не только ввиду строгого наказания до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Кроме того, по делу необходимо заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог попробовать повлиять, находясь на свободе.

Дрелевский хотел, чтобы Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года. Если бы суд признал это ходатайство оправданным, бывший министр провел бы под стражей целый год.

Судья Агнешка Доманская из окружного суда в Варшаве не продлила содержание под стражей бывшего министра транспорта еще на три месяца. Суд применил меры пресечения против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда.

В результате польско-украинского расследования Новака арестовали в июле 2020 года по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Обвинение охватывают период с октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял "Укравтодор".

21 июля Славомиру Новаку вручили украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

24 ноября суд Польши продлил арест бывшему главе "Укравтодора" до января 2021 года. Суд согласился, что собранные прокуратурой доказательства являются достаточными для содержания подозреваемого под стражей.