Министр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в Киеве

Ткаченко хочет знать, кто дал разрешение снести историческое здание в центре столицы.

Министр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в Киеве
Фото: пресслужба прокуратури Києва

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает варварством снос исторического дома купца Уткина в Киеве. Он требует провести тщательное расследование, чтобы узнать, кто дал на это разрешение.

Об этом Ткаченко написал в своем телеграм-канале.

"Снос исторического дома купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки города", - заявил он.

По словам Ткаченко, дом Уткина, которому более 120 лет, снесли, чтобы построить очередной отель или ТРЦ.

"Это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство - за что предусмотрена уголовная ответственность. МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку", - отметил он.

Ткаченко добавил, что в министерстве инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия.

Текст законопроекта разработан и зарегистрирован под №4561, и им предусмотрены изменения в законодательные акты и об упорядочении культурного наследия, и о полномочиях местных властей в этом вопросе, и об ответственности за уничтожение или повреждение памятников.

Ткаченко заявил, что это законопроект против хаотической застройки.

"Тем временем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал «разрешение» на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками, - все меньше", - отметил министр культуры.

Ранее сообщалось, что из-за сноса исторического дома Уткина открыли уголовное производство.

Доходный дом Уткина на ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе - историческое здание в центре Киева, возле железнодорожного вокзала. Дом был построен по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбедь.

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