ОАСК открыл производство по иску "Партии Шария" к столичному управлению СБУ

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Партия Шария" к Главному управлению Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправными действия ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письма о нарушении партией Шария украинского законодательства. В частности, речь идет об обжаловании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, что 16 февраля блогеру Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК).

Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

В марте Минюст подал иск о запрете "Партии Шария".